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Армия РФ ударила ракетами, РСЗО и тяжелой артиллерией по Днепропетровщине

29 ноября 2022, 09:11

Армия РФ ударила ракетами, РСЗО и тяжелой артиллерией по Днепропетровщине

Ночью российская армия обстреляла Днепр и Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. 

Он рассказал, что войска РФ атаковали Днепр четырьмя ракетами.

«Серьезные разрушения и пожар, который пожарные уже потушили. Прошло без погибших и раненых», - рассказал об ударе по Днепру Резниченко.

По его информации, Красногригорьевскую общину Никопольского района российские оккупационные войска обстреляли из «Ураганов» и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадававших.

Ранее в «СЦКК ДНР» рассказали, что на подконтрольной группировке «ДНР» территории под обстрел попал поселок Квашино Амвросиевского района Донецкой области, есть повреждение железнодорожной инфраструктуры.

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