Оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Правоохранители задокументировали последствия 21 удара войск РФ по Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Отмечается, что из авиации, артиллерии и систем залпового огня оккупанты ударили по 15 населенным пунктам. Российская армия атаковала города Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Большая Новоселка и Северное, села Архангельское, Бердичи, Времовка, Веселое, Николаевка, Красногоровка, Новопокровское, Орловка, Степановка, Торское.

Уничтожены и повреждены российскими военными 9 гражданских объектов региона, из них 6 – частные дома.

«В селе Торское в результате артиллерийских обстрелов ранения получил один человек. Авиаудар ракетой «Х-31» нанесли россияне по территории шахты, поврежден угольный состав», - рассказали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 109 человек, с начала обязательной эвакуации – более 31 420 человек, среди них 4722 – дети, 1909 – люди с инвалидностью.

Ранее в «СЦКК ДНР» рассказали, что на подконтрольной группировке «ДНР» территории под обстрел попал поселок Квашино Амвросиевского района Донецкой области, есть повреждение железнодорожной инфраструктуры.