На Востоке Украины ВСУ сбили два самолета оккупантов

28 ноября зенитными ракетными подразделениями ВСУ уничтожены два российских самолета на Востоке Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



В частности украинскими военными был сбит бомбардировщик Су-24м на Лисичанском направлении и штурмовик Су-25 оккупантов на Бахмутском направлении.

Ранее Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ показало, как подразделения 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили одну из позиций российских сил в районе города Бахмут.