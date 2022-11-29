Дефицит в энергосистеме Украины возрос до 30%

Дефицит мощности в украинской энергетической системе на 11:00 сегодняшнего дня составил 30% по сравнению с 27% на 10:00 понедельника. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».



«Рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, произошедших в понедельник утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий», — объяснила компания.



«Укэнерго» подчеркнуло, что общий дефицит в энергосистеме — следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины.



Компания напомнила, что доводит до операторов систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Графики отключений составляют и напрямую применяют облэнерго. При этом ограничение должно применяться равномерно между потребителями.

Читайте также: На Донетчине происходят экстренные отключения света