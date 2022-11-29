Деоккупация Луганщины: Освобождены 13 населенных пунктов

В Луганской области освобождены от российских оккупантов 13 населенных пунктов. Об этом сообщает областная военная администрация.



Отмечается, что на деоккупированных территориях необходимо провести разминирование, чтобы безопасно предоставлять социальные услуги жителям и возобновлять работу базовых систем жизнеобеспечения.



«На примере "восстановления жизни" в Невском должен быть отработан четкий алгоритм совместных действий всех служб на освобожденных территориях», — сообщили в ОВА.



Власти составляют поименный список лиц, которые нуждаются в помощи. Также гражданам после уточнения реестров организуют выплаты пенсий, будет обеспечена эвакуация. Информация о степени разрушения или повреждения жилого и нежилого фонда будет актуализирована, ее внесут в государственную электронную систему учета разрушений.



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