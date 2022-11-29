Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область, ранена женщина

Российские войска обстреляли Никопольский район, пострадала пожилая женщина. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«После обеда оккупационная армия РФ ударила из тяжелой артиллерии по Мировской громаде в Никопольском районе. В результате обстрела пострадала пожилая женщина 1949 года рождения: она получила легкие повреждения, сейчас находится в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно», — отметил Лукашук.
По его словам, оккупанты повредили около пяти частных домов, хозяйственное сооружение, газопровод в громаде.