Главные события в оккупации 29 ноября

Общество



Российский сервис «Яндекс» удаляет со своих электронных карт снесенные оккупантами дома в Мариуполе.



Деоккупация



Украинские правоохранители задержали заместителя мэра Херсона из команды сбежавшего руководителя пророссийской администрации Владимира Сальдо. Чиновника подозревают в коллаборационизме.



Боевые действия



На подконтрольной группировке «ДНР» территории под обстрел попал поселок Квашино Донецкой области у границы с Россией. В результате удара повреждена тяговая подстанция, обесточена контактная сеть железной дороги.



В Горловке под обстрелом была Мичуринская исправительная колония, заявил так называемый «мэр» города Иван Приходько. Утверждается, что пострадавших нет, повреждения получили несколько зданий колонии. В тоже время сообщается о ранены три человек в Горловке в результате обстрела.



В Сватово Луганской области в ходе обстрела погибла женщина.



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