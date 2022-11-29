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Главные события в оккупации 29 ноября

29 ноября 2022, 22:53

Главные события в оккупации 29 ноября

Общество

Российский сервис «Яндекс» удаляет со своих электронных карт снесенные оккупантами дома в Мариуполе.

Деоккупация

Украинские правоохранители задержали заместителя мэра Херсона из команды сбежавшего руководителя пророссийской администрации Владимира Сальдо. Чиновника подозревают в коллаборационизме.

Боевые действия

На подконтрольной группировке «ДНР» территории под обстрел попал поселок Квашино Донецкой области у границы с Россией. В результате удара повреждена тяговая подстанция, обесточена контактная сеть железной дороги.

В Горловке под обстрелом была Мичуринская исправительная колония, заявил так называемый «мэр» города Иван Приходько. Утверждается, что пострадавших нет, повреждения получили несколько зданий колонии. В тоже время сообщается о ранены три человек в Горловке в результате обстрела.

В Сватово Луганской области в ходе обстрела погибла женщина.

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