На прошлой неделе в больницы Донецка доставили 720 раненных оккупантов — Генштаб ВСУ

В течение прошлой недели в лечебные учреждения захваченного армией РФ Донецка доставлено более 720 раненых российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.



Во временно оккупированной Горловке одна из гражданских больниц была перепрофилирована захватчиками на военный госпиталь. Как рассказали в Генштабе ВСУ в медучреждение полностью ограничен доступ гражданских лиц, к больным допускается исключительно медицинский персонал.



19 ноября в Генштабе ВСУ сообщали, что в больницы захваченной войсками РФ Горловки с 10 по 16 ноября доставили около 500 раненых оккупантов.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские войска ночью ударили по Запорожскому району, ракеты попали в газораспределительный пункт.