В Мелитопольском районе на базе военных РФ прогремели взрывы

Сегодня ночью на базе оккупантов в поселке Мирное Мелитопольского района прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«После часа ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные России», - написал он.

Федоров отметил, что взрывы в Мирном слышали жители оккупированного Мелитополя.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские войска ночью ударили по Запорожскому району, ракеты попали в газораспределительный пункт.