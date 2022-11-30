В «Укрэнерго» рассказали о состоянии энергосистемы и назвали объем дефицита

Дефицит мощности в украинской энергосистеме на 11:00 среды составляет 27% по сравнению с 30% на аналогичное время вторника. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».



«Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме. Всем операторам системы распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления по каждой области. Превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме», - говорится в сообщении.



В НЭК напомнили, что экономное использование электроэнергии позволит меньше применять направленные на предотвращение аварий ограничения, а также даст возможность энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые усложняются с каждой последующей ракетной атакой.