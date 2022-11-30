Сколько сейчас людей в Краматорске и Славянске — данные ОВА

В Славянске и Краматорске Донецкой области сейчас проживают около 120 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко во время брифинга.



По его словам, на июль текущего года с главами военных администраций была максимально достигнута цель: из Краматорска, в котором зимой проживали 204 тысячи населения, выехало большинство. И осталось до 45 тысяч жителей. В Славянске из 100 тысяч оставалось до 20 тысяч.



Когда шла подготовка к отопительному сезону, отметил Кириленко, статистика уже изменилась.



«Газоснабжение в частном секторе и многоквартирных домах Краматорска и Славянска было восстановлено. И люди начали возвращаться. Сейчас цифра по Краматорску — это около 80 тысяч человек, по Славянску — до 40 тысяч жителей», — уточнил Кириленко.



Глава области подчеркнул, что российские силы продолжают обстрелы этих городов.

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