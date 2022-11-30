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Главные события в оккупации 30 ноября

30 ноября 2022, 22:34

Главные события в оккупации 30 ноября

Общество
Группировка «ЛНР» отменила запрет на выезд для жителей оккупированной территории Луганской области. Ранее боевики запрещали выезжать за пределы оккупированной территории по причине ограничений из-за коронавируса и мобилизации.

В группировке «ДНР» также заявили, что никаких запретов на выезд из Донецкой области, после аннексии Россией, не существует.

Права человека

Тридцать семь местных жителей из населенных пунктов Кинбурнской косы Николаевской области принудительно вывезены российскими оккупантами.

Боевые действия

По данным Генштаба ВСУ, в течение прошлой недели в лечебные учреждения захваченного армией РФ Донецка доставлено более 720 раненых российских оккупантов.

Российские захватчики юга Украины решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог Запорожской области в Мариуполь, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

В группировке «ДНР» заявили о ранении жителя Горловки и гибели жителя Донецка в ходе обстрелов.

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