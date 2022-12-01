Оккупанты всю ночь стреляли по Днепропетровщине

Российские силы с вечера до утра били по Никопольскому району Днепропетровской области из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерией. Зафиксировано восемь обстрелов за ночь. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Под вражеский огонь попали две громады — Марганецкая и Красногригорьевская. Предварительно, люди не пострадали», — проинформировал он.



По словам Резниченко, в Красногригорьевской громаде повреждены несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач. В Марганецкой громаде представители ГСЧС продолжают обследовать пострадавшие территории и выяснять детали атак.