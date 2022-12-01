РФ убрала носителей ракет типа «Калибр» из Черного моря — ВСУ

В акватории Черного моря на боевом дежурстве армия РФ держит 6 кораблей, но, по состоянию на 1 декабря, ни в Черном ни в Азовском морях нет российских носителей крылатых ракет типа «Калибр». Об этом сообщили в пресс-службе командования ВМС ВСУ.

Исходя из данных военных ВСУ, в Средиземном море сейчас находится 9 кораблей армии РФ, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп составляет 76 ракет.

В Азовском море оккупанты продолжают удерживать на боевом дежурстве 2 корабля.

Ранее журналисты Reuters со ссылкой на информацию Пентагона сообщили, что США заключили контракт на $1,2 миллиарда с компанией Raytheon на закупку шести комплексов ПВО NASAMS для Украины.