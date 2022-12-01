В «Укрэнерго» показали, как сейчас выглядит Кременская подстанция

В сети появились видео с недавно освобожденной от российских войск Кременской подстанции в Луганской области. Видео опубликовала компания «Укрэнерго».

«1,5 года мы строили технологичную, современную подстанцию. Чтобы ее разрушить понадобилось несколько месяцев обстрелов и неистовая ненависть врага», - сообщили в компании, отметив, что благодаря ВСУ станция вернулась под контроль Украины.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что оккупанты за минувшие сутки разрушили и повредили 19 гражданских объектов региона – 16 жилых домов, коксохимический завод, склад хлебокомбината, админздание.