Удар по Харьковской области: Поврежден жилой дом, есть раненые

В результате ракетного удара по Чугуевской громаде Харьковской области в ночь на 2 декабря, поврежден жилой пятиэтажный дом. Об этом сообщила глава городской военной администрации Галина Минаева.



«Сегодня утром побывала на месте ночных обстрелов, в результате которых российской ракетой частично разрушена жилая пятиэтажка. Слава Богу, на этот раз обошлось без погибших, хотя взрыв наделал немало бед. Есть раненые, уничтожено имущество многих жителей города», - говорится в сообщении.



В пресс-службе Харьковской облпрокуратуры сообщили, что в результате удара получили ранения два человека.



«Вражеская ракета попала в крышу пятиэтажки: разрушены 5 и 4 этажи. Получили ранения 24-летняя и 67-летняя женщина. По предварительной информации, оккупанты обстреляли город ракетами типа С-300 из Белгородской области РФ», - говористя в сообщении.



Кроме того, в селе Караичное Чугуевского района в результате обстрела ВС РФ разрушен жилой дом, в Купянске повреждено админздание, в Колодезном (Купянский район) произошло возгорание гаража и хозяйственного здания.



По всем фактам начаты досудебные расследования по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.