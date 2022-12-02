Российские войска тяжелой артиллерией обстреляли Никопольщину

Ночью российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую общину Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



Регион, по его данным, был атакован около 40 снарядами.

Резниченко рассказал, что обошлось без жертв, а масштабы разрушений выясняются.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Крирленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил были ранены шесть мирных жителей.