Оккупанты везут в Донецкую область шаманов для российских военных

Сегодня, 2 декабря, из Бурятии на захваченную российскими войсками часть Донецкой области направляются шаманы. Об этом сообщает российское СМИ «Сибирь. Реалии».



Представители «Гуннского фонда» везут с собой три юрты для российских оккупантов. Отмечается, что в этих юртах военные РФ смогут пройти шаманский обряд и отдохнуть. Якобы такие конструкции 16 веков назад использовали для военных походов.

Восстанавливать дух российским оккупантам шаманы Бурятии будут в Старобешевском районе Донецкой области.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил, что российские военные выводят отдельные подразделения из некоторых захваченных населенных пунктов в Запорожской области, а также готовятся эвакуировать сотрудников оккупационных администраций.