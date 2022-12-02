СБУ уведомила о подозрении митрополита из окружения московского патриарха Кирилла

СБУ уведомила о подозрении бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ МП в подрывной деятельности против Украины, - священнослужитель был на постоянной связи с московским патриархом Кириллом и оправдывал захват Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным правоохранителей, митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности АР Крым.



«Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории рф. Установлено, что в церквях общины людям раздавали вражескую пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах российские "авторы" подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим», - подчеркивается в сообщении.



В СБУ отмечают, что в ходе обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими кураторами.



На основании собранной доказательной базы священнослужитель уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.