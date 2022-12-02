143 объекта медицинской инфраструктуры Украины разрушены полностью

В Украине из-за российских обстрелов полностью разрушены и не подлежат восстановлению 143 объекта медицинской инфраструктуры, 1250 объектов - повреждены. Об этом в эфире «1+1» сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Если мы говорим об учреждениях, то у нас более 1250 объектов учреждений охраны здоровья повреждены. Если мы говорим о полностью разрушенных учреждениях, то 143 объекта разрушены и восстановлению не подлежат», - сказал он, отметив, что Всемирный банк сегодня оценивает убытки украинской медицины из-за обстрелов РФ в $26 млрд. По оценкам правительства, согласно нормам сметной стоимости строительства на 2021 год, ущерб от обстрелов превышает 25 млрд грн.

Ляшко уточнил, что объектами медицинской инфраструктуры считаются ФАП, центры первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), корпуса больницы и больницы полностью.

К тому же министр отметил, что у правительства нет доступа к ряду территорий для оценки состояния объектов медицинской инфраструктуры.



«Например, не знаем точно степень разрушений в Мариуполе или Донецкой и Луганской областях», - добавил Ляшко.

Также он рассказал, что сейчас много разрушенных ЦПМСП, но более сложнее ситуация с разрушениями стационарных больниц, потому что в них установлено более дорогое оборудование.

1 декабря уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что из Украины с начала полномасштабной войны с РФ выехало более 14,5 миллиона человек, и минимум 11 миллионов из этого числа въехало в страны ЕС.