Военные Госпогранслужбы ударили по скоплению оккупантов в Донецкой области

Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с военными из Сил обороны ударили по оккупантам в Донецкой области. Видео опубликовано на сайте Государственной пограничной службы Украины.



«Так, в Донецкой области пограничники-операторы БПЛА обнаружили скопление вражеской пехоты. Захватчики в одном из захваченных сел именно «охотились» на домашнюю птицу мирных жителей. Подстрелив гуся, мародеры понесли добычу в один из домов, в котором они обустроили командно-наблюдательный пункт», - рассказали пограничники.



Отмечается, что координаты объекта противника пограничники сообщили артиллеристам одной из механизированных бригад, а после батареей орудий «Рапира» ВСУ ударили по позициям российско-оккупационных войск. Также сообщается, что артиллерийским огнем вместе с оккупантами был уничтожен и командир их подразделения.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что Вооруженные силы Украины ударили по оккупантам в районе села Терпенье Запорожской области.