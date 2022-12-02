Вышел новый дайджест проекта «Крым сегодня», темы выпуска:
- В Крыму начали массово производить противотанковые заграждения: бетонные блоки планируют разместить по всей территории полуострова.
- Военным, участвующим в боевых действиях на стороне России обещают выделить землю в Сакском и Черноморском районах Крыма.
- Количество заказов в крымских гостиницах на новогодние праздники упало на 70%.
- Работу Керченской переправы восстановили: движение останавливали из-за непогоды и очереди были огромные.
- За эту осень в Крыму привлекли к админответственности 66 человек за антивоенную позицию.
- С 1 декабря в Севастополе повысили коммунальные тарифы: насколько все подорожало?
- Стоимость дизтоплива, проезда в городском транспорте и цены на крымские вина вырастут.