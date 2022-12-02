Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Как Россия готовит Крым к наступлению ВСУ ►

02 декабря 2022, 19:15

Как Россия готовит Крым к наступлению ВСУ ►

Вышел новый дайджест проекта «Крым сегодня», темы выпуска:

  • В Крыму начали массово производить противотанковые заграждения: бетонные блоки планируют разместить по всей территории полуострова.
  • Военным, участвующим в боевых действиях на стороне России обещают выделить землю в Сакском и Черноморском районах Крыма.
  • Количество заказов в крымских гостиницах на новогодние праздники упало на 70%.
  • Работу Керченской переправы восстановили: движение останавливали из-за непогоды и очереди были огромные.
  • За эту осень в Крыму привлекли к админответственности 66 человек за антивоенную позицию.
  • С 1 декабря в Севастополе повысили коммунальные тарифы: насколько все подорожало?
  • Стоимость дизтоплива, проезда в городском транспорте и цены на крымские вина вырастут.

Еще по теме

Места
Крым
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:15
Как Россия готовит Крым к наступлению ВСУ ►
18:21
В Шахтерске после обстрела — сильный пожар на нефтебазе
16:09
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкина: В Донецке сообщают о многочисленных «прилетах»
15:53
В Донецке собираются «судить» около 70 военных ВСУ и «азовцев»
15:21
ВСУ ударили по позициям оккупантов вблизи Мелитополя — Федоров
14:41
«ДНР» сообщила, когда в магазинах перестанут принимать гривну
12:37
В школе Мангуша открыли парту экс-главы «ДНР» Захарченко
12:24
Оккупанты объявили «эвакуацию» маломобильных жителей из Каховки 
11:35
«ЛНР»: В Белокуракинском районе горела школа, эвакуировали 51 человека
10:40
В Донецке — «прилеты», погибли три человека, есть раненые
08:37
В Донецке показали последствия обстрелов в районе Парка кованых фигур
08:28
«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли два человека, еще семь ранены
23:00
Главные события в оккупации 1 декабря
22:39
Пушилин говорит, что не может регулировать цены на недвижимость и автомобили в Донецке
16:22
«ДНР»: В Горловке погибла женщина
все новости
19:52
Киево-Печерская Лавра стала монастырем ПЦУ
19:25
СМИ подсчитали, сколько Россия потеряла судов и катеров в войне против Украины
19:15
Как Россия готовит Крым к наступлению ВСУ ►
18:21
В Шахтерске после обстрела — сильный пожар на нефтебазе
18:00
СМИ: В «Росэнергоатоме» не рассматривают уход российских войск с территории ЗАЭС
16:58
Телеканал «Дождь» в Латвии оштрафовали за карту с Крымом в составе России и слова «наша армия»
16:51
Более 19 млн гривен направили на выплаты пассажирам эвакуационных поездов
16:38
Военные Госпогранслужбы ударили по скоплению оккупантов в Донецкой области
16:36
МАГАТЭ анонсировало решение по безопасности Запорожской АЭС уже до конца года
16:27
В ОП заявляют, что в Украине обустроено более 5 тысяч «Пунктов несокрушимости»
16:09
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкина: В Донецке сообщают о многочисленных «прилетах»
16:05
СМИ узнали о том, что Россия может уйти с ЗАЭС в обмен на транзит нефти и газа
15:53
В Донецке собираются «судить» около 70 военных ВСУ и «азовцев»
15:35
143 объекта медицинской инфраструктуры Украины разрушены полностью
15:24
СНБО ввел санкции против главы Лавры Павла, Новинского и других церковников УПЦ МП
все новости
ВИДЕО
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкина: В Донецке сообщают о многочисленных «прилетах»
02 декабря, 16:09
В Донецке — «прилеты», погибли три человека, есть раненые
02 декабря, 10:40
В Донецке показали последствия обстрелов в районе Парка кованых фигур
02 декабря, 08:37

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама