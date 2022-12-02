Главные события в оккупации 2 декабря

Политика
Издание «Медуза» со ссылкой на свои источники писала, что в Кремле рассматривают вариант вывода войск с территории Запорожской АЭС. Однако якобы в обмен Россия хочет полноценно возобновить транзит газа и нефти через Украину. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа опровергает эту информацию.
Права человека
В оккупированном Донецке намерены «судить» около 70 пленных военнослужащих ВСУ и батальона «Азов».
Общество
Спутниковые снимки компании Maxar Technologies показали, как за последние месяцы разрослось кладбище оккупированного Мариуполя — Старокрымское.
Из Бурятии в Донецкой области направляются шаманы. Представители «Гуннского фонда» везут с собой три юрты для российских оккупантов.
На подконтрольной группировке «ДНР» территории с 2023 года не будут принимать к оплате гривну.
Боевые действия
Утром в Донецке в результате обстрелов погибли три человека, еще пять были ранены. Местные жители сообщали о многочисленных «прилетах» на бульваре Пушкина, проспекте Ильича и ряде центральных улиц города.
В оккупированном Шахтерске Донецкой области во время обстрела загорелась территория нефтебазы.
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