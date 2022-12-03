Оккупанты ночью били по Днепропетровщине, повреждены многоэтажки и частные дома

Днепропетровская область. Фото: ОВА

Ночью российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Ночь сплошных обстрелов… Россияне девять раз ударили по Никопольщине из «Градов» и тяжелой артиллерии. Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов. Люди невредимы», — проинформировал руководитель ОВА.



Он уточнил, что повреждены 20 частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей.



«В Красногригорьевской и Марганецкой громадах тоже обошлось без пострадавших. Повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод. Из-за попадания российского снаряда загорелась газовая труба в частном подворье. Пожарные пламя уже потушили», — отметил Резниченко.