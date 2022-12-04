Главные события в оккупации 4 декабря

Права человека



В сети появились снимки, на которых предположительно запечатлены повешенные жители оккупированной части Луганской области, убитые за помощь ВСУ. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что подлинность фотографий проверяется.



Командир роты «ЛНР» 20 ноября позвонил жене и рассказал, что его собираются увезти из больницы и расстрелять за то, что солдаты его роты дезертировали. 1 декабря представитель Минобороны РФ сообщил женщине, что ее муж погиб на подконтрольной группировке «ДНР» территории 25 ноября от осколочных ранений и мощного удара по голове.



Общество



Россияне раздают повестки на пунктах выдачи воды в оккупированной Макеевке Донецкой области, сообщил Центр Национального сопротивления.



Российские оккупанты в Луганской области намерены вывести гривню из обращения с 1 января 2023 года.



Боевые действия



Российская сторона вывозит представителей полиции и оккупационной администрации из города Олешки на левом берегу Днепра. По информации Центра национального сопротивления, коллаборанты покидают населенный пункт вместе с семьями. Об уменьшении количества российских военных в Олешках несколько дней назад сообщал и украинский Генштаб.



Центр Донецка подвергся обстрелу в воскресенье. Как сообщают очевидцы, попадания снарядов произошли на площади у стадиона «Донбасс Арена», на бульваре Пушкина и проспекта Маяковского. При обстреле Ворошиловского района пострадали две женщины.



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