Армия РФ нанесла ракетный удар по предприятию в Кривом Роге

Ночью российские войска ударили тремя ракетами по промышленному предприятию в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он рассказал, что из-под завалов разрушенного производственного цеха спасатели извлекли извлекли тело погибшего человека, а еще трое получили ранения из-за обстрела. Травмированных доставили в местную больницу, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

«Никопольский район российские оккупационные войска снова накрыли из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая община», — написал Резниченко. По его словам, люди не пострадали, а детали атак уточняются.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российская армия за сутки в области ранила двоих мирных жителей.