Оккупанты готовят массовую остановку шахт на востоке Украины

Российские оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на временно захваченной ими территории Донбасса. Об этом сообщили в Луганской ОВА.

Отмечается, что это связано с мобилизацией оккупантами более половины работников предприятий угольной отрасли.

«Оставшимся объясняют, что неработающие предприятия нерентабельно удерживать. Неработающие из-за принудительной мобилизации», — рассказали в ОВА.

Также, по информации администрации, на нескольких шахтах оккупированной российскими войсками части Луганской области начат демонтаж и вывоз оборудования.



«Владельцы квартир и домов, где есть свет, должны платить за него с 1 марта. Хотя еще в начале мая из города производилась эвакуация населения в безопасные регионы Украины. А электроэнергию оккупанты подали еще через несколько месяцев», — об этом со ссылкой на информацию жителей захваченного армией РФ Рубежного рассказали в Луганской ОВА.



Кроме того пресс-служба Луганской ОВА сообщила, что в оккупированной Кременной нет света, а восстановления подачи электроэнергии местные жители ждут после деоккупации.

В оккупированном Новоайдаре, по данным администрации, российские захватчики решили выключить Интернет, пытаясь помешать партизанам подсказывать украинским военным расположение врага.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российская армия за сутки в области ранила двоих мирных жителей.