«ДНР»: В ходе обстрелов получили ранения 12 человек

За минувшие сутки в результате обстрелов на неподконтрольной территории в результате обстрелов получили ранения 12 человек. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Утверждается, что повреждены 40 домостроений и 8 объектов гражданской инфраструктуры.



Вчера центр Донецка подвергся обстрелу в воскресенье. Как сообщают очевидцы, попадания снарядов произошли на площади у стадиона «Донбасс Арена», на бульваре Пушкина и проспекта Маяковского. При обстреле Ворошиловского района пострадали две женщины.