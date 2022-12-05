Армия РФ обстреливала населенные пункты Донецкой области на 4 направлениях

На Волновахском направлении россияне в течение суток обстреливали Угледар - повредили по меньшей мере 8 домов, обошлось без жертв. Об этом написал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Донецком направлении под обстрелы попали Курахово и Острое — повреждены детсад, 4 многоэтажки и 7 частных домов. В Авдеевке — ночью единичные прилеты по старой и центральной части города. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил он.

Также Кириленко рассказал, что на Горловском направлении российская армия обстреляла центр Бахмута, повреждено админздание, общежитие, жилой дом и хозяйственные постройки. Еще 2 дома повреждены в Константиновской общине. Также обстрелы зафиксированы в окрестностях Соледарской и Часовоярской общин. Обошлось без жертв.

По данным Донецкой ОВА, на Лисичанском направлении армия РФ обстреливала Торское и Заречное в Лиманской общине.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российская армия за сутки в области ранила двоих мирных жителей.