Армия РФ атаковала на четырех направлениях на Востоке Украины, есть раненые

Ночью российские войска атаковали по линии фронта от Угледарской до Лиманской общины в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он рассказал, что на Волновахском направлении оккупантами обстреляна Богоявленка Угледарской общины, в селе повреждено 5 домов, обошлось без пострадавших.

«На Донецком направлении россияне ночью и утром били по инфраструктурным объектам в Кураховской общине и повредили линии электропередач в Марьинской общине. Также зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки. Информация о пострадавших не поступала», - написал Кириленко.

На Горловском направлении, по его данным, были ранены 7 человек: 4 в Ивановском, 2 в Бахмуте и 1 в Торецке. В Ивановском повреждены частные дома — количество и объем нанесенного ущерба устанавливает Донецкая ОВА.

«На Лисичанском направлении зафиксировано около 50 прилетов по Торскому и Заречному Лиманскому обществу», - рассказал глава Донецкой ОВА.

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