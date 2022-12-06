Армия РФ выпустила 5 декабря по Украине ракет на $400–500 млн — Forbes

Российские оккупанты на ракеты для массированного обстрела Украины 5 декабря потратили $400–500 млн. Об этом сообщает Forbes.



«По данным Командования Воздушных Сил, 5 декабря по Украине были выпущены следующие типы ракет: 38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, 22 крылатые ракеты «Калибр», три крылатых ракеты Х-22, шесть крылатых ракет Х-59, одну авиационную крылатую ракету Х-31П», - напомнили журналисты.

Отмечается, что для расчета стоимости выпущенных по Украине ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, Х-555 – $4 млн, «Калибр» – $6,5 млн, Х-22 – $1 млн, Х-59 – $0,5 млн, Х-31П – $0,5 млн. Таким образом, по информации журналистов, общая стоимость всех выпущенных ракет – $400–500 млн.

Подробности о вчерашнем восьмом массированном ракетном ударе по Украине армией РФ смотрите в новом выпуске «Новостей Донбасса».