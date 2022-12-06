В Донецкой области пограничники уничтожили инженерную группу оккупантов

В Донецкой области пограничники совместно с военными из «Черные запорожцы» уничтожили инженерную группу российских оккупантов. Видео удара по технике оккупантов опубликовала ГПСУ.

«На Донетчине наши защитники уничтожили группу оккупантов, прибывшую строить укрепления. Благодаря координатам аэроразведки 72-й отдельной механизированной бригады минометное подразделение пограничников выполнило огневую задачу. Меткие прилеты 120-мм мин уничтожили инженерную технику и личный состав захватчиков», - рассказали пограничники.

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