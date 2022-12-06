Расстрелявший сослуживцев россиянин хочет попасть в ЧВК «Вагнер» и воевать против Украины

Россиянин Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в 2019 году в Забайкальском крае, попросился в ЧВК «Вагнер», на войну России против Украины. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.



«Шамсутдинов записался добровольцем на спецоперацию, когда в тюменскую исправительную колонию №2 приехали представители ЧВК "Вагнер". Шамсутдинов попал в список. Однако, когда вагнеровцы приехали уже во второй раз, забирать заключенных, Рамиля не взяли. Вагнеровцы сослались на то, что "народу уже и так много, ты пока не нужен". При этом другие заключенные, согласившиеся на участие в СВО, из колонии все же уехали», — говорится в сообщении.



Рядовой Рамиль Шамсутдинов в ноябре 2019 года во время смены караула в поселке Горный взял Ак-74 и расстрелял восемь военнослужащих, еще двое получили ранения. После стрельбы он сдался. Как позже объяснил Шамсутдинов, он пошел на такой шаг из-за издевательств и дедовщины. В декабре 2020 года суд признал его виновным в массовом убийстве и приговорил к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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