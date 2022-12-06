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В энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности в 19%

06 декабря 2022, 19:44

В энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности в 19%

За последние месяцы от массированных атак российских сил получили повреждения 35% ключевых объектов украинских магистральных сетей. Сейчас в энергосистеме сохраняется дефицит мощности в 19%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться и дальше. Сейчас он составляет 19% от прогнозного потребления», — сказал глава правительства.

По его словам, 70% из ключевых объектов были атакованы по два раза и более. В частности, по одной из подстанций в Одесской области оккупанты выпустили сразу семь ракет.

Шмыгаль также подчеркнул, что энергетическая система осталась целостной и контролируемой диспетчерами «Укрэнерго» — благодаря тому, что большинство ракет во время массированной атаки 5 декабря были сбиты.

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