«Прилеты» и разрушения: Кириленко рассказал о ситуации на Донетчине

Ночью и утром российские силы вели обстрелы на разных участках фронта в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении без пострадавших, но есть разрушения. Под огнем инфраструктурные объекты в Кураховской громаде. Авдеевка попала под удар из "Градов" ночью и артобстрел утром. Также зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. На Горловском направлении один человек был ранен в Бахмуте. В городе поврежден частный дом, админздание и помещение предприятия. Также в громаде повреждены предприятие и клуб в Ивановском», — отметил Кириленко.



Он добавил, что на Лисичанском направлении зафиксировано около 40 «прилетов» по Торскому и Заречному Лиманской громады.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены трое мирных жителей.