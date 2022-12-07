На Донбассе пострадали объекты энергетики — «Укрэнерго»

В восточной части Украины сохраняется сложная ситуация. Российские силы вчера вечером повторно обстреляли сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, тогда как температура в этом регионе достигла отметки -17 градусов. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».



«В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы. Также ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетной атаки в Киевской и Одесской областях, налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам», — подчеркнули в компании.



Там добавили, что в энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго сообщено о лимитах потребления электроэнергии. В регионах, где превышены лимиты потребления, применяется режим аварийных отключений.



В целом по состоянию на 11:00 7 декабря продолжается поэтапное восстановление энергосистемы после ракетной атаки. На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, которые были отключены из-за повреждения электросетей, в плановые показатели.