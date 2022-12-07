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Войска РФ усиливают давление на жителей оккупированного Мелитополя — Федоров

07 декабря 2022, 15:18

Войска РФ усиливают давление на жителей оккупированного Мелитополя — Федоров

Российские войска усиливают террор на оккупированных территориях. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, уточнив, что о всех преступлениях мир узнает лишь только после деоккупации населенных пунктов.

«Мелитополь имеет сакральное значение для оккупантов. Чтобы сломить сопротивление, захватчики усиливают давление на местных жителей», - рассказал он.

По информации Федорова, оккупанты пытают мелитопольцев, чтобы выбить признание в несуществующих преступлениях. Имущество жителей города грабят, прикрываясь при этом обнаруженными «схронами диверсантов», куда оккупанты сами же и подбрасывают форму и даже удостоверения военнослужащих ВСУ.

Федоров рассказал, что выезд из оккупации на Юге Украины сложен и опасен, по его данным, в комендатуре Васильевки мелитопольцы засвидетельствовали выстрелы в мирных жителей.

Также мэр Мелитополя сообщил, что захватчики региона похищают людей для рытья окопов.

Он отметил, что несмотря на это мелитопольцы сопротивляются оккупации. Федоров рассказал, что жители города облили краской памятники Судоплатову и Бояринову, а еще в захваченном войсками РФ городе постоянно появляются сине-желтые открытки.

Ранее советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко сообщил, что в захваченный войсками РФ город оккупанты доставили груз бетонных укреплений «зубы дракона» из Крыма. По его словам, Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов.

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