ООН задокументировала более 400 убийств оккупантами мирных жителей на севере Украині

Верховная комиссия ООН по правам человека опубликовала отчет о 441 убийстве мирных жителей в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк.



По его словам, в отчете подробно описаны убийства мирных жителей за то, что они просто «рубили дрова и покупали продукты» в регионах, ранее оккупированных российскими войсками после вторжения в Украину 24 февраля.



«Мы работаем над подтверждением обвинений в других убийствах в этих регионах, а также в частях Харьковской и Херсонской областей, которые недавно были отвоеваны украинскими силами», — сказал он в заявлении, указав, что количество может расти и дальше.



«Есть веские признаки того, что внесудебные казни, задокументированные в отчете, являются военным преступлением [преднамеренного] убийства», – добавил он.



В своем заявлении Тюрк перечислил уровни помощи, необходимые для украинского народа, в том числе сказал о 17,7 миллиона человек, нуждающихся в гуманитарной помощи, и 9,3 миллиона, нуждающихся в продовольственной помощи и помощи средствами существования.



Он подчеркнул, что треть населения была вынуждена покинуть свои дома, как 7,89 миллиона скрылись из страны, а 6,5 миллиона стали внутренне перемещенными лицами.



Тюрк отметил влияние, которое повлекут за собой нападения России на критическую инфраструктуру на украинский народ.



«Я боюсь, что впереди Украину ждет долгая, пасмурная зима. Последствия войны для осуществления прав человека для людей в стране уже были разрушительными, и прогноз очень тревожен», – сказал он.