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Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании миллиарда долларов с РФ в пользу Ощадбанка за Крым

07 декабря 2022, 18:37

Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании миллиарда долларов с РФ в пользу Ощадбанка за Крым

Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов с России в пользу украинского государственного Ощадбанка за потерю банком активов из-за аннексии Крыма. Об этом сообщила замминистра юстиции Ирина Мудра.

«Верховный суд Франции отменил решение Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка $1,1 миллиарда плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации (около $100 тысяч ежедневно)», — отметила она.

По ее словам, объем искового заявления Ощадбанка против России со всеми приложениями составлял более 30 тысяч листов.

Апелляционный суд Парижа 30 марта 2021 года поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского Ощадбанка на 1,3 миллиарда долларов. Минюст РФ наставиал, что крымское отделение Ощадбанка было создано до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем оно якобы не подпадает под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ощадбанк в октябре 2021 года подал в кассационный суд Франции заявление об апелляционном оспаривании решения Апелляционного суда Парижа.

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