Главные события в оккупации 7 декабря

Политика



Президент России Владимир Путин заявил, что «специальная военная операция» в Украине может стать «длительным процессом». Он подчеркнул, что для России «значимым результатом спецоперации» стало «появление новых территорий», фактически оккупация регионов Украины.



Путин считает, что в мире нарастает угроза ядерной войны. При этом президент РФ утверждает, что его страна рассматривает ядерное оружие в качестве средства защиты.



Общество



В оккупированной Россией территории Донбасса наблюдается нехватка диагностических тестов и лекарств для людей с ВИЧ, туберкулезом и гепатитом С.



Шестнадцать человек погибли, еще трое пострадали в результате столкновения российского военного грузовика и микроавтобуса в подконтрольном России Шахтерском районе Донецкой области.



В оккупированном Мелитополе Запорожской области совершено покушение на «заместителя главы военно-гражданской администрации» Николая Волыка.



Детей с захваченной российскими войсками части Луганской области массово вывозят в Чечню, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Деоккупация



Верховная комиссия ООН по правам человека задокументировала 441 убийство мирных жителей в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины. Так, оккупанты убивали людей за то, что они просто «рубили дрова и покупали продукты».



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили о гибели двух жителей Горловки в ходе обстрела.



В Мариуполь оккупанты доставили груз бетонных укреплений «зубы дракона» из Крыма. В Урзуф, поселок в пригороде, прибыло очередное подкрепление живой силы и военной техники армии РФ, в селе была расселена и часть военного командования среднего звена.

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