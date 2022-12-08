Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донбасса за сутки

Правоохранители задокументировали 35 ударов российских войск по Донбассу за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.



За сутки армией РФ были обстреляны 14 населенных пунктов - города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Северск, пгт Большая Новоселка, Очеретино, Ямполь, селах Бердичи, Дилиевка, Ивановское, Дружба, Каменка, Предтечино, Северное.

Оккупанты обстреливали регион из авиации, РСЗО «Град», «Ураган», артиллерии, танков.

Разрушены и повреждены войсками РФ за сутки 35 гражданских объектов Донецкой области - 27 жилых домов, элеватор, автостанция, АЗС, рынок, админздание, хозяйственные сооружения, автомобиль.

Сообщается, что реактивной артиллерией оккупанты обстреляли Курахово, есть погибшие и раненые. Разрушены объекты инфраструктуры и многоквартирный дом.

Из «Ураганов» был обстрелян поселок Ямполь Лиманской общины. Есть раненые гражданские жители, повреждены 7 частных домов и администрация.

Продолжаются массированные обстрелы Бахмута. Город за минувшие сутки восемь раз атакован оккупантами из артиллерии, попадания зафиксированы в частные и многоквартирные дома, есть убитые и раненые гражданские жители.

В результате вражеских атак погибшие есть в городе Красногоровка и селе Ивановское, травмировались люди из-за прилетов российских снарядов и в Северске.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 79 человек, с начала обязательной эвакуации – более 32 180 человек, среди них 4824 – дети, 1936 – люди с инвалидностью.

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