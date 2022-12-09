Оккупанты ночью обстреляли три общины Никольского района

Российские оккупационные войска ночью снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



Он рассказал, что «Градами» и артиллерией армии РФ были обстреляны три общины - Мировская, Красногригоревская и Никопольская. По информации Резниченко, люди не пострадали.

«В Красногригорьевской общине избиты несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других – детали обстрелов выясняются», - написал глава Днепропетровской ОВА.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли пять мирных жителей.