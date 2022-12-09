В Киевcкой, Днепропетровской и Одесской областях сегодня экстренные отключения света 

В ряде областей Украины сегодня, 9 декабря, продолжаются аварийные отключения света. Графики ограничений не работают. Об этом сообщает компания ДТЭК.



Так, экстренные отключения электроэнергии продолжаются в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.



«Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют», - говорится в сообщении.



Также аварийные отключения действуют сегодня в Запорожской области, сообщает «Запорожьеоблэнерго».



В связи с этим может быть увеличена продолжительность отключений каждой из очередей и дополнительно погашаться потребители других очередей, а также потребители, не входящие в перечень адресов, подлежащих почасовым стабилизационным отключениям, пояснили энергетики.