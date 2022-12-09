ОВА: В ходе обстрела Харьковской области пострадали три человека

Российские войска обстреляли Харьковскую область ракетами и артиллерией. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



Так, в Купянске в результате обстрелов горели складские помещения продовольственного предприятия. Без пострадавших.



В Безлюдовской громаде повреждены дома, горели хозяйственные постройки и автомобили.



В Песочинской громаде ракетные удары повредили частные домовладения, крыши домов и хозяйственные постройки.



«По данным экстренной медицинской помощи, 3 человека госпитализированы: 2 женщины 41 и 64 лет, их состояние среднее, мужчина 40 лет находится в тяжелом состоянии. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте», - сообщил глава ОВА.



Кроме того, в течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС ликвидировали 122 взрывоопасных предмета на территории области.