Войска РФ продолжили обстрелы центра и севера Донбасса

Ночью российские войска продолжили обстрелы в центральной и северной частях Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

На Волновахском направлении, по его информации, под обстрелы попала Угледарская община - Угледар и Новоукраинка, обошлось без пострадавших, но есть повреждения.

«На Донецком направлении были единичные и массированные обстрелы Авдеевки. Также под огонь попал Горняк Кураховской общины — повреждены 2 частных дома, без жертв», - написал Павел Кириленко.

Также глава Донецкой ОВА рассказал, что на Горловском направлении 1 человек погиб и 3 получили ранения в Торецкой общине. Кроме того Кириленко сообщил, что серьезный ущерб российские войска нанесли Константиновке, в городе российскими снарядами повреждены 6 жилых двухэтажек и здание нерабочей больницы.

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