Приблизительно 30% территории Украины загрязнены взрывчаткой, это площадь четырех Швейцарий. Об этом во время брифинга в медиацентре «Украина-Укринформ» рассказала заместитель министра МВД Украины Мэри Акопян.



«Около 174 тысяч квадратных километров территории Украины на сегодняшний день остаются загрязненными, по анализу и оценкам наших специалистов. Это составляет около 30% наших территорий. Территория загрязненной части Украины на сегодняшний день — это четыре Швейцарии», — сказала она.

По словам Акопян, очистить эти территории планируется в течение десять лет. Она дополнила, что этом может показаться длительным промежутком, но для таких видов робот это мало.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что более 140 граждан Украины РФ незаконно арестовала по политически мотивированным обвинениям.