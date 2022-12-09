Немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины два ЗРК Skynex — СМИ

Немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины два ЗРК Skynex. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах.



Rheinmetall подтвердила заказ в пятницу, в то же время не назвала страну-получателя. Однако, согласно данным правительственных источников, речь идет именно об Украине. Поставки ожидаются в начале 2024 года.



Компания оценивает две ЗРК Skynex в 182 миллиона евро.



9 декабря представитель пресс-службы федерального правительства Кристине Гоффман заявила, что Германия продолжает переговоры с США и другими партнерами по поводу поставок танков Украине.



Skynex предназначен для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Система может сбивать беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами.