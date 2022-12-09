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Правозащитники: Активистов и представителей местных властей с оккупированных территорий удерживают в новом СИЗО Симферополя

09 декабря 2022, 18:16

Правозащитники: Активистов и представителей местных властей с оккупированных территорий удерживают в новом СИЗО Симферополя

В новом следственном изоляторе, который российские оккупанты открыли в Симферополе, удерживают активистов, волонтеров, представителей местных властей с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в отчете «Крымской правозащитной группы».

Как отмечается, новый изолятор в Симферополе курирует ФСБ России. По данным КПГ, он рассчитан на 458 мест.

«В этом изоляторе находится более 110 человек, большинство из которых гражданские жители оккупированных после 24 февраля 2022 года территорий Украины, в частности Херсонской и Запорожской областей. Среди незаконно удерживаемых есть общественные активисты, волонтеры и представители местной власти», - отметили правозащитники.

Так, по данным группы, оккупанты содержат в этом СИЗО преподавателя крымскотатарского языка из села Новоалексеевка Херсонской области Аппаза Куртамета; жительницу Херсона, Senior QA в одной из ведущих IT-компаний Украины Ирину Горобцову; участника АТО, жителя Херсона Павла Запорожца; волонтера, который после полномасштабного вторжения находился в Херсоне Мариано Кала Таюд Гарсия; мэра города Голая Пристань Херсонской области Александра Бабича; депутата Новокаховского городского совета Игоря Прокотовило; похищенных в Мелитополе волонтеров Ярослава Жука и Илью Енина; жителя Запорожья Дмитрия Голубева и других.

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