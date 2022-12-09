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Главные события в оккупации 9 декабря

09 декабря 2022, 23:12

Главные события в оккупации 9 декабря

Общество

С начала полномасштабного российского вторжения и по октябрь включительно гражданство России получили почти 300 тысяч украинцев. Значительное количество людей фактически заставляют получать паспорта, потому что без российских документов почти невозможно получить какие-либо социальные услуги.

Пробка из грузовиков протяженностью примерно 150 км образовалась на трассе Мариуполь-Мелитополь. Фуры почти наглухо заблокированы из-за гололеда.

Права человека

В новом следственном изоляторе, который российские оккупанты открыли в Симферополе, удерживают активистов, волонтеров, представителей местных властей с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Оккупанты в Херсонской и Запорожской области отправляют «на подвал» подростков, обвиняя их в корректировке обстрелов.

Россия депортировала из Украины уже более 13 тысяч детей.

Более 140 граждан Украины Россия незаконно арестовала по политически мотивированным обвинениям.

Российские оккупанты избили начальника управления Запорожской АЭС Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова, а затем увезли в неизвестном направлении. Также оккупанты задержали начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, непосредственно отвечающего за ядерную и радиационную безопасность.

Боевые действия

Центр захваченного Россией Донецка сегодня днем подвергся массированному обстрелу. Согласно сообщениям очевидцев, попадания снарядов зафиксированы на улицах Артема и Университетской, поврежден спорткомплекс «Локомотив».

Вечером произошли «прилеты» в районе Крытого рынка и бизнес-центра «Центавр плаза». Горели газопровод и автомобили. На проспекте Ватутина был полностью уничтожен частный дом.

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