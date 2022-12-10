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Оккупанты обстреляли Никополь, ранены четыре человека

10 декабря 2022, 08:46

Оккупанты обстреляли Никополь, ранены четыре человека

Никополь. Фото: ОВА Никополь. Фото: ОВА

Российские оккупационные войска ночью ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Пять атак и четверо пострадавших… Россияне ударили по двум громадам — Никопольской и Марганецкой. Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей. Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Муж и жена лечатся дома. Еще два человека — 72-летний мужчина и 86-летняя женщина — госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние средней тяжести», — уточнил Резниченко.

Он добавил, что в городе снарядами повреждены 11 многоэтажных и частных домов, детский сад, административное и офисное здание, автомойка, автостоянка, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.

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